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«Торино» близок к покупке защитника «Милана»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Торино, Палетта Габриэль
Сегодня, 00:26 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Милана» Габриэль Палетта близок к переходу в «Торино».
31-летнего игрока заинтересовало предложение «быков», которые готовы наградить футболиста трехлетним контрактом на сумму почти в 1 млн евро.
Защитник также имеет предложения от «Дженоа», «Аталанты» и «Антальяспора», но Палетта склоняется к варианту с переходом в «Торино».
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