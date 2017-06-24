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«Торино» близок к покупке защитника «Милана»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Торино, Палетта Габриэль
Сегодня, 00:26 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Милана» Габриэль Палетта близок к переходу в «Торино».

31-летнего игрока заинтересовало предложение «быков», которые готовы наградить футболиста трехлетним контрактом на сумму почти в 1 млн евро.

Защитник также имеет предложения от «Дженоа», «Аталанты» и «Антальяспора», но Палетта склоняется к варианту с переходом в «Торино».

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