«Торино» близок к покупке защитника «Милана»

Защитник «Милана» Габриэль Палетта близок к переходу в «Торино».

31-летнего игрока заинтересовало предложение «быков», которые готовы наградить футболиста трехлетним контрактом на сумму почти в 1 млн евро.

Защитник также имеет предложения от «Дженоа», «Аталанты» и «Антальяспора», но Палетта склоняется к варианту с переходом в «Торино».