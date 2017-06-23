«Реал» и МЮ вступили в переговоры по трансферу Мораты

По информации испанской прессы, затянувшаяся сага с возможным переходом Альваро Мораты из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» может быть близка к своему завершению.

Сообщается, что в мадридском клубе смирились с тем, что игрок покинет команду, и готовы отпустить форварда в Англию.

Однако «сливочные», зная о том, что Мората является основной трансферной целью главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, намерены добиваться от манкунианцев выплаты 80 млн евро за игрока.

По слухам, стороны начали переговоры и могут прийти к соглашению уже на следующей неделе.