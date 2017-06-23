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«Реал» и МЮ вступили в переговоры по трансферу Мораты
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро
Вчера, 23:03 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанской прессы, затянувшаяся сага с возможным переходом Альваро Мораты из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» может быть близка к своему завершению.
Сообщается, что в мадридском клубе смирились с тем, что игрок покинет команду, и готовы отпустить форварда в Англию.
Однако «сливочные», зная о том, что Мората является основной трансферной целью главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, намерены добиваться от манкунианцев выплаты 80 млн евро за игрока.
По слухам, стороны начали переговоры и могут прийти к соглашению уже на следующей неделе.
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барса и реал купили себе летом-2016 по форварду:
Мората: 20 голов, 6 голевых
Алькасер: 8 голов, 5 голевых
)))))))))))))))
Не сказать, что Мората прям суперфорвард)
Ну Моу виднее)
Экономические cиcьки будут негодовать)