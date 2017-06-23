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«Фенербахче» может перехватить Думбия у «Спортинга»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Фенербахче, Спортинг, Думбия Сейду
Вчера, 22:51 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, переход нападающего «Ромы» Сейду Думбия в лиссабонский «Спортинг» на правах аренды находится под угрозой срыва.

По слухам, в борьбу за игрока вклинился турецкий «Фенербахче», который предложил ивуарийцу более выгодные финансовые условия.

Сообщается, что на следующей неделе представители «Фенербахче» и «Ромы» проведут переговоры, на которых могут закрыть сделку.

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