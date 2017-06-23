«Фенербахче» может перехватить Думбия у «Спортинга»

По информации итальянских СМИ, переход нападающего «Ромы» Сейду Думбия в лиссабонский «Спортинг» на правах аренды находится под угрозой срыва.

По слухам, в борьбу за игрока вклинился турецкий «Фенербахче», который предложил ивуарийцу более выгодные финансовые условия.

Сообщается, что на следующей неделе представители «Фенербахче» и «Ромы» проведут переговоры, на которых могут закрыть сделку.