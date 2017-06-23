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«Бавария» предложит «Атлетико» 50 млн евро за Карраско
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Бавария, Феррейра Карраско Янник
Вчера, 17:24 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
«Бавария» переключила внимание с нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса на полузащитника «Атлетико» Янника Карраско.
Переговоры между мюнхенским клубом и Санчесом зашли в тупик, потому «красные» рассматривают новые варианты усиления.
Сообщается, что чемпионы Германии готовы заплатить «Атлетико» за 23-летнего Карраско 50 млн евро.
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жаль что санчес оказался бабой