«Бавария» предложит «Атлетико» 50 млн евро за Карраско

«Бавария» переключила внимание с нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса на полузащитника «Атлетико» Янника Карраско.

Переговоры между мюнхенским клубом и Санчесом зашли в тупик, потому «красные» рассматривают новые варианты усиления.

Сообщается, что чемпионы Германии готовы заплатить «Атлетико» за 23-летнего Карраско 50 млн евро.