Верратти отклонил новый улучшенный контракт от ПСЖ

По информации источника, полузащитник ПСЖ Марко Верратти прервал свой отпуск и вернулся во Францию, чтобы встетиться с руководством клуба.

По слухам, парижане предложили хавбеку новый контракт на улучшенных условиях, по которому он смог бы зарабатывать 12 млн евро в год, однако игрок, желающий перебраться в «Барселону», отклонил предложение.

При этом президент и спортивный директор ПСЖ сообщили итальянцу, что не позволят ему сменить клубную прописку, так как он связан контрактом с вице-чемпионами Франции до 2021 года.