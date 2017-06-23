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Верратти отклонил новый улучшенный контракт от ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Барселона, Верратти Марко
Вчера, 19:09 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, полузащитник ПСЖ Марко Верратти прервал свой отпуск и вернулся во Францию, чтобы встетиться с руководством клуба.

По слухам, парижане предложили хавбеку новый контракт на улучшенных условиях, по которому он смог бы зарабатывать 12 млн евро в год, однако игрок, желающий перебраться в «Барселону», отклонил предложение.

При этом президент и спортивный директор ПСЖ сообщили итальянцу, что не позволят ему сменить клубную прописку, так как он связан контрактом с вице-чемпионами Франции до 2021 года.

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