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Верратти отклонил новый улучшенный контракт от ПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Барселона, Верратти Марко
Вчера, 19:09 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, полузащитник ПСЖ Марко Верратти прервал свой отпуск и вернулся во Францию, чтобы встетиться с руководством клуба.
По слухам, парижане предложили хавбеку новый контракт на улучшенных условиях, по которому он смог бы зарабатывать 12 млн евро в год, однако игрок, желающий перебраться в «Барселону», отклонил предложение.
При этом президент и спортивный директор ПСЖ сообщили итальянцу, что не позволят ему сменить клубную прописку, так как он связан контрактом с вице-чемпионами Франции до 2021 года.
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Дерется с монитором, силен поклонник порточек всяких с Мадейры).
и к сожелению ветка вся красная = Вератти нам обходится дорогой ценой.))))
Сегодня 20:48
Если игрок не хочет играть за ПСЖ , какой смысл его удерживать...Вератти сможет выйграть все только с Барсой.
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Все это кубок Гампера и кубок Каталонии?
Его никто силой не заставлял подписывать контракт с ПСЖ, да еще и такой длинный. Теперь вдруг захотел в Барселону? Будь добр - отрабатывай.
Это же не слабый клуб/середняк который может скинуть чуток в цене, лишь бы продать и навариться. ПСЖ деньги не нужны(своих дофига), так что будет так как они захотят, уменьшать сумму трансфера не будут.
И тут всё серьёзно... Это не Доннарума у которого только год по контракту... тут аж до 21 года можно просидеть...
Если Вератти нужен "Барселоне", она должна начинать переговоры и приготовиться к тратам.
В противном случае игрока ожидают настоящие проблемы, но он этого еще не понял.
Зачем его держать, если он не хочет играть больше в Париже..
За него ведь хорошие деньги предлают..