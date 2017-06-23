СМИ: «„Арсенал“ очень близок к приобретению Ляказетта»

По информации французских СМИ, «Арсенал» очень близок к приобретению нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

Отмечается, что клубы практически достигли соглашения. Речь идет о сумме в районе 50-60 млн евро.

Сам игрок, по слухам, не против перебраться на «Эмирейтс». Сделка может быть оформлена уже на этой неделе.

Напомним, что француз изначально хотел перейти в «Атлетико», но запрет на трансферы, наложенный на мадридский клуб до 1 января 2018 года, судя по всему, не даст состояться этому переходу.