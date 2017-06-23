30
СМИ: «„Арсенал“ очень близок к приобретению Ляказетта»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Атлетико М, Ляказетт Александр
Вчера, 18:46 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
По информации французских СМИ, «Арсенал» очень близок к приобретению нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.
Отмечается, что клубы практически достигли соглашения. Речь идет о сумме в районе 50-60 млн евро.
Сам игрок, по слухам, не против перебраться на «Эмирейтс». Сделка может быть оформлена уже на этой неделе.
Напомним, что француз изначально хотел перейти в «Атлетико», но запрет на трансферы, наложенный на мадридский клуб до 1 января 2018 года, судя по всему, не даст состояться этому переходу.
Другие материалы по теме:
00:36 Слухи «Спортинг» попробует вернуть Слимани 1
00:26 Слухи «Торино» близок к покупке защитника «Милана» 2
Вчера
22:51 Слухи «Фенербахче» может перехватить Думбия у «Спортинга» 4
20:44 Слухи СМИ: «„Бетис“ арендует у „Барселоны“ Тельо» 3
19:09 Слухи Верратти отклонил новый улучшенный контракт от ПСЖ 34
17:07 Слухи «Эшторил» отказался продавать Аилтона в ЦСКА за 2 млн евро, за игроком следит «Бенфика» 45
60
Или войдите через