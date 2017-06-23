Рейтинг@Mail.ru

СМИ: «„Арсенал“ очень близок к приобретению Ляказетта»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Атлетико М, Ляказетт Александр
Вчера, 18:46 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

По информации французских СМИ, «Арсенал» очень близок к приобретению нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

Отмечается, что клубы практически достигли соглашения. Речь идет о сумме в районе 50-60 млн евро.

Сам игрок, по слухам, не против перебраться на «Эмирейтс». Сделка может быть оформлена уже на этой неделе.

Напомним, что француз изначально хотел перейти в «Атлетико», но запрет на трансферы, наложенный на мадридский клуб до 1 января 2018 года, судя по всему, не даст состояться этому переходу.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:05, редактировал 23.06.2017, 23:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:15
ответ пользователю denhim (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 19:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 19:35
ответ пользователю Y.N.W.A. (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 19:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 19:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 19:29
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Вчера 19:18
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 19:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 18:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:43 Слухи Йоветич и Банега могут перейти из «Интера» в «Севилью» за € 20 млн 2
00:36 Слухи «Спортинг» попробует вернуть Слимани 1
00:26 Слухи «Торино» близок к покупке защитника «Милана» 2
Вчера
23:03 Слухи «Реал» и МЮ вступили в переговоры по трансферу Мораты 12
22:51 Слухи «Фенербахче» может перехватить Думбия у «Спортинга» 4
20:44 Слухи СМИ: «„Бетис“ арендует у „Барселоны“ Тельо» 3
19:09 Слухи Верратти отклонил новый улучшенный контракт от ПСЖ 34
17:24 Слухи «Бавария» предложит «Атлетико» 50 млн евро за Карраско 21
17:07 Слухи «Эшторил» отказался продавать Аилтона в ЦСКА за 2 млн евро, за игроком следит «Бенфика» 45
16:14 Слухи Монк сообщил Даунингу о том, что тот может покинуть «Мидлсбро» 0
все материалы по этой теме
Турниры