СМИ: «„Бетис“ арендует у „Барселоны“ Тельо»

Вингер «Барселоны» Кристиан Тельо, судя по всему, продолжит скитаться по арендам.

Сообщается, что 25-летний игрок может пополнить ряды «Бетиса» на время грядущего сезона.

По слухам, андалусийский клуб очень близок к тому, чтобы согласовать с «Барсой» условия аренды испанца.