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СМИ: «„Бетис“ арендует у „Барселоны“ Тельо»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бетис, Тельо Кристиан
Вчера, 20:44 | Источник: ibtimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Барселоны» Кристиан Тельо, судя по всему, продолжит скитаться по арендам.

Сообщается, что 25-летний игрок может пополнить ряды «Бетиса» на время грядущего сезона.

По слухам, андалусийский клуб очень близок к тому, чтобы согласовать с «Барсой» условия аренды испанца.

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