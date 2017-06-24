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«Спортинг» попробует вернуть Слимани
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Спортинг, Слимани Ислам
Сегодня, 00:36 | Источник: Francefootball.fr | Редакция: Антон Белюсь
Форвард «Лестер Сити» Ислам Слимани может вернуться в Португалию.
Напомним, что алжирец перешел в «Лестер» из «Спортинга», став самым дорогим приобретением в истории «лис» (около 35 млн евро), однако не сумел оправдать возложенных на него надежд. В минувшем сезоне в 29 матчах во всех турнирах за «Лестер» на счету нападающего всего 8 голов.
По информации французской прессы, лучший бомбардир «Спортинга» Бас Дост этим летом может пойти по стопам Слимани и перебраться в «Сток Сити» либо «Ньюкасл». Если это случится, «львы» из Лиссабона намерены попытаться вернуть в свои ряды 29-летнего Слимани.
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