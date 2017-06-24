«Спортинг» попробует вернуть Слимани

Форвард «Лестер Сити» Ислам Слимани может вернуться в Португалию.

Напомним, что алжирец перешел в «Лестер» из «Спортинга», став самым дорогим приобретением в истории «лис» (около 35 млн евро), однако не сумел оправдать возложенных на него надежд. В минувшем сезоне в 29 матчах во всех турнирах за «Лестер» на счету нападающего всего 8 голов.

По информации французской прессы, лучший бомбардир «Спортинга» Бас Дост этим летом может пойти по стопам Слимани и перебраться в «Сток Сити» либо «Ньюкасл». Если это случится, «львы» из Лиссабона намерены попытаться вернуть в свои ряды 29-летнего Слимани.