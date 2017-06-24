Источник: «Манолас перейдёт в „Зенит“ за 33 млн фунтов»

Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас в скором времени подпишет контракт с «Зенитом», а сумма трансфера составит £ 33 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист телеканала SkySports Каве Солхекол:

«Прекрасная неделя для финансового директора „Ромы“. Салах продан в „Ливерпуль“ за 35 млн фунтов, а Манолас – на пути в „Зенит“ за 33 млн фунтов».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов платить 26-летнему игроку сборрной Греции 5 млн евро в год.