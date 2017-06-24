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Источник: «Манолас перейдёт в „Зенит“ за 33 млн фунтов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Манолас Константинос
Сегодня, 01:26 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас в скором времени подпишет контракт с «Зенитом», а сумма трансфера составит £ 33 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист телеканала SkySports Каве Солхекол:

«Прекрасная неделя для финансового директора „Ромы“. Салах продан в „Ливерпуль“ за 35 млн фунтов, а Манолас – на пути в „Зенит“ за 33 млн фунтов».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов платить 26-летнему игроку сборрной Греции 5 млн евро в год.

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