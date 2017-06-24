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Источник: «Манолас перейдёт в „Зенит“ за 33 млн фунтов»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рома, Зенит, Манолас Константинос
Сегодня, 01:26 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный
Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас в скором времени подпишет контракт с «Зенитом», а сумма трансфера составит £ 33 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист телеканала SkySports Каве Солхекол:
«Прекрасная неделя для финансового директора „Ромы“. Салах продан в „Ливерпуль“ за 35 млн фунтов, а Манолас – на пути в „Зенит“ за 33 млн фунтов».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов платить 26-летнему игроку сборрной Греции 5 млн евро в год.
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Слушай, какое же ты трепло.
Я ж тебе русским языком с твоей писанины указал тебе, что Маноласа в Питере ещё нет, когда ты утверждал, что есть.
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↑твои слова.
ещё раз: где я утверждал?
upd: слился, свин? пиши, когда научишься отличать питер от зенита, а то у тебя это, по ходу, одно и то же.
кстати, мончи уже в питере, в ближайшие часы объявят о маноласе за 25 лямов (при стоимости на т.маркте 30 лямов). зашибись трансфер.
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Пока трепло.Ты уже в топе.
Жаль, что не я поймал тебя на вранье.
А теперь оправдывайся, ....................Скунс для тебя ещё лёгкое определение.Ты явно хуже, трепло.
Я ж тебе русским языком с твоей писанины указал тебе, что Маноласа в Питере ещё нет, когда ты утверждал, что есть.
Какой же ты болтун первозданный.
Просто врун и болтун.Запомните, большего лжеца чем Пикерман, на сайте пока нет.И поймал его на вранье, не я.А большинство пользователей соккера.
ну тогда и ты держи пруф – http://www.fontanka.ru/2017/06/22/123/
Зенит мне абсолютно до лампочки. А жулье это нарицательное имя его владельцев.
"22.06.2017 20:38 Юсупов проведет год в аренде в «Ростове»
кстати, мончи уже в питере, в ближайшие часы объявят о маноласе за 25 лямов (при стоимости на т.маркте 30 лямов). зашибись трансфер."
пхахаххахаха))) 25 лямов)))))
Я вот не в России живу, но смотрю РПЛ и поддерживаю российские клубы в Европе, мне вообще фиолетово куда там тратит Газпром, все равно траты на Зенит это капля в море, если не потратят на Зенит, тогда раздербанят между собой. Ещё забавно понаблюдать над завистниками, любой трансфер Зенита это как нож по горлу для неадекватных болельщиков, особенно мясных, так что пусть лучше миллиарды тратят на футбольные трансферы чем на недвижимость заграницей и офшорные счета.
За обогащение второго Римского, - дизлайк газовому жулью.