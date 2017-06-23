ЦСКА претендует на 18-летнего хавбека румынского «Ботошани»

Полузащитник «Ботошани» Олимпиу Моруцан попал в сферу трансферных интересов ЦСКА. Об этом рассказал агент 18-летнего футболиста:

«У нас есть реальное предложение из России. Однако я не поддерживаю такое развитие событий.

Я предпочитаю, чтобы Олимпиу еще на год остался в „Ботушани“ или другом румынском клубе либо перешел в европейский клуб, где он сможет прогрессировать».

Ранее сообщалось, что «армейцы» также заинтересованы в возвращении нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.