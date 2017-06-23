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ЦСКА претендует на 18-летнего хавбека румынского «Ботошани»
Вчера, 20:59 | Источник: Sport.ro | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Ботошани» Олимпиу Моруцан попал в сферу трансферных интересов ЦСКА. Об этом рассказал агент 18-летнего футболиста:
«У нас есть реальное предложение из России. Однако я не поддерживаю такое развитие событий.
Я предпочитаю, чтобы Олимпиу еще на год остался в „Ботушани“ или другом румынском клубе либо перешел в европейский клуб, где он сможет прогрессировать».
Ранее сообщалось, что «армейцы» также заинтересованы в возвращении нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.
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Причем я не хотел с ним разговаривать, просто хотел ему скинуть видео с матча)
Так же не бросается в глаза кто пишет и не интересно)
P/S. Кроме шуток, Эккимук/Джобс почему мне НОВУЮ аву не одобряют? Она стояла уже раньше.
Назвал номер поезда, назвал во сколько приезжаю, сказал, что паспорт болельщика будет висеть, а Коля все отмазки лепит((
Коль, я давно знал, что ты из деревни, а не из самой Казани, ну не сможешь так не сможешь, нету в этом ничего зазорного(
А вот кидать стрелы - это немного некрасиво(