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ЦСКА претендует на 18-летнего хавбека румынского «Ботошани»

Соккер.Ру // Румыния. Лига 1 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ботошани, ЦСКА
Вчера, 20:59 | Источник: Sport.ro | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ботошани» Олимпиу Моруцан попал в сферу трансферных интересов ЦСКА. Об этом рассказал агент 18-летнего футболиста:

«У нас есть реальное предложение из России. Однако я не поддерживаю такое развитие событий.

Я предпочитаю, чтобы Олимпиу еще на год остался в „Ботушани“ или другом румынском клубе либо перешел в европейский клуб, где он сможет прогрессировать».

Ранее сообщалось, что «армейцы» также заинтересованы в возвращении нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

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