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Агент: «Пепе близок к переходу в „Бешикташ“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бешикташ, Пепе
Сегодня, 14:50 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник

Португальский защитник «Реала» Пепе уже вскоре может оказаться в «Бешикташе». Турецкий футбольный агент Ахмет Булут выступил посредником между «орлами» и представителями игрока во время переговоров:

«Да, я сейчас нахожусь в Лиссабоне по вопросу Пепе.

На него нацелены большие клубы, но трансфер в „Бешикташ“ уже близок».

Ранее газеты утверждали, что 34-летний футболист потребует двухлетний контракт стоимостью 10 млн евро, а также 2,5 млн евро сразу при подписании соглашения.

Согласно слухам, игрок мог перейти в ПСЖ, но Пепе позже эту информацию опроверг.

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