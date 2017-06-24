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Агент: «Пепе близок к переходу в „Бешикташ“»
Сегодня, 14:50 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
Португальский защитник «Реала» Пепе уже вскоре может оказаться в «Бешикташе». Турецкий футбольный агент Ахмет Булут выступил посредником между «орлами» и представителями игрока во время переговоров:
«Да, я сейчас нахожусь в Лиссабоне по вопросу Пепе.
На него нацелены большие клубы, но трансфер в „Бешикташ“ уже близок».
Ранее газеты утверждали, что 34-летний футболист потребует двухлетний контракт стоимостью 10 млн евро, а также 2,5 млн евро сразу при подписании соглашения.
Согласно слухам, игрок мог перейти в ПСЖ, но Пепе позже эту информацию опроверг.
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