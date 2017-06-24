Хавбек «Нанта» Харит вскоре может оказаться в «Шальке»

«Шальке» близок к подписанию 20-летнего защитника «Нанта» Амина Харита. Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель ранее высоко оценил талант французского игрока, а французские источники утверждают, что молодой футболист подпишет контракт с клубом до 2021 года.

Сумма трансфера составит порядка 8-9 миллионов евро, сама сделка должна состояться в ближайшие дни.

В завершившемся сезоне Харит провел 30 матчей в чемпионате Франции и отметился тремя результативными действиями (гол + два голевых паса).

Напомним, что в июне новым тренером «Шальке» стал Доменико Тедеско.