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Борини близок к переходу в «Лацио»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сандерленд, Лацио, Борини Фабио
Сегодня, 13:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

«Лацио» близок к подписанию форварда «Сандерленда» Фабио Борини, сообщает пресса. Общая сумма трансфера составит порядка 5,5 млн евро. Сперва «бело-голубые» возьмут 26-летнего итальянца в годичную аренду за 1 млн евро, но затем выкупят, выплатив означенную сумму.

Нападающий видится римскому клубу идеальным дублером Чиро Иммобиле на острие атаки. В нынешнем сезоне Борини провел 24 матча за «черных котов» в АПЛ, но смог забить только дважды.

Напомним, что «Сандерленд» вылетел из английской Премьер-Лиги по итогам сезона.

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