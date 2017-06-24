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Борини близок к переходу в «Лацио»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Сандерленд, Лацио, Борини Фабио
Сегодня, 13:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
«Лацио» близок к подписанию форварда «Сандерленда» Фабио Борини, сообщает пресса. Общая сумма трансфера составит порядка 5,5 млн евро. Сперва «бело-голубые» возьмут 26-летнего итальянца в годичную аренду за 1 млн евро, но затем выкупят, выплатив означенную сумму.
Нападающий видится римскому клубу идеальным дублером Чиро Иммобиле на острие атаки. В нынешнем сезоне Борини провел 24 матча за «черных котов» в АПЛ, но смог забить только дважды.
Напомним, что «Сандерленд» вылетел из английской Премьер-Лиги по итогам сезона.
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Лотито красавчик, - себе не изменяет.