Борини близок к переходу в «Лацио»

«Лацио» близок к подписанию форварда «Сандерленда» Фабио Борини, сообщает пресса. Общая сумма трансфера составит порядка 5,5 млн евро. Сперва «бело-голубые» возьмут 26-летнего итальянца в годичную аренду за 1 млн евро, но затем выкупят, выплатив означенную сумму.

Нападающий видится римскому клубу идеальным дублером Чиро Иммобиле на острие атаки. В нынешнем сезоне Борини провел 24 матча за «черных котов» в АПЛ, но смог забить только дважды.

Напомним, что «Сандерленд» вылетел из английской Премьер-Лиги по итогам сезона.