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Новая Зеландия - Португалия: стартовые составы

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия0 : 4ПортугалияПортугалия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Роналду Криштиану
Сегодня, 17:04 | Редакция: Максим Коджеспиров

Стали известны стартовые составы сборных Новой Зеландии и Португалии, которые сыграют между собой в заключительном туре группового этапа Кубка Конфедераций-2017.

Новая Зеландия: Маринович – Боксолл, Дойл, Смит, Дюрант, Ингам – Макглинчи, Льюис, Рохас, Томас – Вуд.

Португалия: Патрисиу – Семеду, Бруну Алвеш, Пепе, Элизеу – Моутинью, Данилу, Бернарду Силва – Куарежма, Криштиану Роналду, Андре Силва.

В параллельной встрече сборная России сыграет с командой Мексики.

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