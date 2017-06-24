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Новая Зеландия - Португалия: стартовые составы
Сегодня, 17:04 | Редакция: Максим Коджеспиров
Стали известны стартовые составы сборных Новой Зеландии и Португалии, которые сыграют между собой в заключительном туре группового этапа Кубка Конфедераций-2017.
Новая Зеландия: Маринович – Боксолл, Дойл, Смит, Дюрант, Ингам – Макглинчи, Льюис, Рохас, Томас – Вуд.
Португалия: Патрисиу – Семеду, Бруну Алвеш, Пепе, Элизеу – Моутинью, Данилу, Бернарду Силва – Куарежма, Криштиану Роналду, Андре Силва.
В параллельной встрече сборная России сыграет с командой Мексики.
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