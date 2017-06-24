30
Мексика - Россия: стартовые составы
Сегодня, 17:00 | Источник: твиттер сборной Мексики | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций между сборными Мексики и России.
Мексика: Очоа, Рейес, Морено, Араухо, Лайун, Эррера, Х. Дос Сантос, Гуардадо, Лосано, Вела, Чичарито.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
«Соккер.ру» трудно оценить игру сборной России против Мексики, ведь шикарные решения сочетались с дикими ошибками. Что тут скажешь? Сами себя выбили!
60
Или войдите через
Хотя Мексика - команда сильная и даже не на бумаге как сказал Черчесов
только победа .