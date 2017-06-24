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Мексика - Россия: стартовые составы

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 17:00 | Источник: твиттер сборной Мексики | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций между сборными Мексики и России. 

Мексика: Очоа, Рейес, Морено, Араухо, Лайун, Эррера, Х. Дос Сантос, Гуардадо, Лосано, Вела, Чичарито.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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