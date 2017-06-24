«Спартак» вылетает в Австрию

Субботним утром футболисты и персонал московского «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево. Около 9:00 команда чартерным рейсом вылетит в австрийский Клагенфурт, чтобы оттуда на автобусе добраться до Филлаха.

Отмечается, что в составе делегации 24 футболиста: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артём Мамин, Шамсиддин Шанбиев, Артём Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артём Тимофеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш и Луис Адриано.

Квинси Промес присоединится к коллективу уже на сборах в Австрии, а футболисты сборной России Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположение «Спартака» по завершении выступлений национальной сборной в Кубке Конфедераций, после короткого отпуска.

Напомним, в последнем контрольном поединке «красно-белые» одержали победу над «Чертаново».