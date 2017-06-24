«Спартак» вылетает в Австрию
Субботним утром футболисты и персонал московского «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево. Около 9:00 команда чартерным рейсом вылетит в австрийский Клагенфурт, чтобы оттуда на автобусе добраться до Филлаха.
Отмечается, что в составе делегации 24 футболиста: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артём Мамин, Шамсиддин Шанбиев, Артём Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артём Тимофеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш и Луис Адриано.
Квинси Промес присоединится к коллективу уже на сборах в Австрии, а футболисты сборной России Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположение «Спартака» по завершении выступлений национальной сборной в Кубке Конфедераций, после короткого отпуска.
Напомним, в последнем контрольном поединке «красно-белые» одержали победу над «Чертаново».
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Не серьёзно это когда вместо команды лишь набор игроков, вместо стадиона - протекающий горшок, вместо тренера - плакса, а болельщик-комментатор несёт чушь.
Зенит на сборы на 8-ми самолётах полетел....и то не смог за раз взять всех новичков согласно слухам....
....не серьёзно ребята...
Кони, вот вы морите конечно :)
Суть в том, что болельщиков цска, на домашнем стадионе то не найти, откуда им в Вашингтоне взяться?)
Там максимум про акинфеева знают, да и то, по нарезке ляпов из ютуба.
"поехали за позором" Але, мы не на турнир поехали, а на предсезонку) НА СБОРЫ!
"негры, чернота" И кто это говорит?) Болелы Центрального Спортивного Клуба Африки?)
Ладно б еще проект так троллил, но вы то куда?)
А теперь, любопытная цитата:
"У нас играет группа темнокожих футболистов, к которым мы относимся с трепетом и любовью." (с) Леня Слуцкий.
Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали 38 новых компаний, включая «ИФД Капиталъ» и якобы принадлежащий ему 4-звёздочный отель Riviera Sunrise Resort & Spa, расположенный в Алуште, также в список включена председатель правления группы Ольга Плаксина. Компания инвестирует в развитие футбольного клуба «спартак».
«Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит «спартак»? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА», — сказал Федун журналистам.
спартак походу нигде не любят!
т.е. уже завтра вся команда будет в сборе..норм