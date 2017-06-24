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«Амкар» сменит спарринг-партнера на австрийском сборе

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Амкар, Астра
Сегодня, 10:40 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Роман Мельник

Пресс-служба «Амкара» сообщила о том, что матч с румынской «Астрой», который должен был состояться 28 июня на двухнедельном сборе в Австрии, не будет сыгран. Вместо этого команда проведет контрольную встречу 27 числа, но соперник пока неизвестен.

«Организаторы сборов пошли красно-черным навстречу в их просьбе о переносе этого матча. 27-го июня игра пройдет в Штегерсбахе, где амкаровцы готовятся к сезону, в то время, как первоначально планировалось провести их встречу с румынской „Астрой“ более чем в ста километрах от тренировочного лагеря нашей команды. Соперник „Амкара“ в этом матче определится позднее», - говорится в заявлении клуба.

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