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Кот-оракул предсказал победу Португалии над Новой Зеландией

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия-:-ПортугалияПортугалия
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 13:18 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Обретший знаменитость кот Ахилл сделал свой очередной прогноз на Кубок Конфедераций. Согласно предсказанию четырехлапого оракула, в сегодняшнем поединке сборная Португалии одержит победу над новозеландцами. Об этом рассказала ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева:

«Ахиллу было предложено два способа выразить свое мнение: попробовать еду из мисок с флагами стран или зайти в один из домиков с флагами. От еды он снова отказался, видимо, ему не нравится есть на людях, он же кот Эрмитажа, но домик с флагом Португалии выбрал весьма решительно».

Ранее Ахилл успешно предсказал исход матча Россия - Новая Зеландия, но ошибся в результате поединка австралийцев и камерунцев. Кондратьева отметила, что второе предсказание кота было неправильно интерпретировано:

«Он не зашел в домик Австралии, а приблизился к нему и перемахнул через сооружение.  Это было истолковано как прогноз на победу, а, видимо, таким необычным поведением он намекал на ничью».

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