Кот-оракул предсказал победу Португалии над Новой Зеландией

Обретший знаменитость кот Ахилл сделал свой очередной прогноз на Кубок Конфедераций. Согласно предсказанию четырехлапого оракула, в сегодняшнем поединке сборная Португалии одержит победу над новозеландцами. Об этом рассказала ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева:

«Ахиллу было предложено два способа выразить свое мнение: попробовать еду из мисок с флагами стран или зайти в один из домиков с флагами. От еды он снова отказался, видимо, ему не нравится есть на людях, он же кот Эрмитажа, но домик с флагом Португалии выбрал весьма решительно».

Ранее Ахилл успешно предсказал исход матча Россия - Новая Зеландия, но ошибся в результате поединка австралийцев и камерунцев. Кондратьева отметила, что второе предсказание кота было неправильно интерпретировано:

«Он не зашел в домик Австралии, а приблизился к нему и перемахнул через сооружение. Это было истолковано как прогноз на победу, а, видимо, таким необычным поведением он намекал на ничью».