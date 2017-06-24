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«Зенит» огласил стартовый состав на контрольный матч против «Лудогорца»

Матч: ЗенитЗенит0 : 1ЛудогорецЛудогорец
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье
Сегодня, 18:30 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Зенита» огласила стартовый состав «сине-бело-голубых» на товарищеский поединок против «Лудогорца». 

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Гарсия, Новосельцев, Терентьев, Кузяев, Нобоа, Молло, Шатов, Дзюба, Кокорин.

Напомним, что в первом матче под руководством нового главного тренера Роберто Манчини питерцы уступили софийскому ЦСКА (1:2).

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