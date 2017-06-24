«Зенит» огласил стартовый состав на контрольный матч против «Лудогорца»

Пресс-служба «Зенита» огласила стартовый состав «сине-бело-голубых» на товарищеский поединок против «Лудогорца».

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Гарсия, Новосельцев, Терентьев, Кузяев, Нобоа, Молло, Шатов, Дзюба, Кокорин.

Напомним, что в первом матче под руководством нового главного тренера Роберто Манчини питерцы уступили софийскому ЦСКА (1:2).