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«Зенит» огласил стартовый состав на контрольный матч против «Лудогорца»
Сегодня, 18:30 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Зенита» огласила стартовый состав «сине-бело-голубых» на товарищеский поединок против «Лудогорца».
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Гарсия, Новосельцев, Терентьев, Кузяев, Нобоа, Молло, Шатов, Дзюба, Кокорин.
Напомним, что в первом матче под руководством нового главного тренера Роберто Манчини питерцы уступили софийскому ЦСКА (1:2).
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