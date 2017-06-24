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«Зенит» по-прежнему хочет подписать Брозовича

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Интер, Ман Юнайтед, Брозович Марсело
Сегодня, 18:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

«Зенит» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Интера» Марсело Брозовичу, которым также интересуется «Манчестер Юнайтед». Хорват не входит в планы главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти. Клуб готов продать футболиста за 25 миллионов евро.

Брозович в минувшем сезоне отыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

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