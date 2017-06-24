«Зенит» по-прежнему хочет подписать Брозовича

«Зенит» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Интера» Марсело Брозовичу, которым также интересуется «Манчестер Юнайтед». Хорват не входит в планы главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти. Клуб готов продать футболиста за 25 миллионов евро.

Брозович в минувшем сезоне отыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.