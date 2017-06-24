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Гомес остается в «Аталанте», несмотря на интерес «Милана» и «Зенита»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Аталанта, Зенит, Милан, Лацио, Гомес Алехандро
Сегодня, 17:51 | Источник: Lalaziosiamonoi.it | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес не намерен покидать команду этим летом. Футболисту было предложено продлить действующее соглашение на улучшенных условиях, на что тот ответил согласием. По новому договору, Гомес станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.
Интерес к футболисту в это трансферное окно проявляют «Милан», «Лацио» и питерский «Зенит».
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