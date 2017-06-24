Монтелла просит боссов «Милана» приобрести ему ещё одного центрального защитника

Этим летом «Милан» уже успел приобрести у «Вильярреала» защитника Матео Мусаччио, однако в Италии утверждают, что главный тренер «россонерри» Винченцо Монтелла попросил руководство клуба подписать ему еще одного центрального оборонца.

Специалист хочет построить тактически гибкую команду, которая способна действовать как в 2, так и в 3 центральных защитника.

Отмечается, что «Милан» может присматриваться к бывшему защитнику «Фиорентины» Гонсало Родригесу, который сейчас находится в статусе свободного агента.