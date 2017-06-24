«Спортинг» готов увеличить предложение по Думбия

«Спортинг» не планирует сдаваться в попытках заполучить нападающего «Ромы» Сейду Думбия, которым также интересуется «Фенербахче». Лиссабонский клуб готов увеличить свое предложение по футболисту. Предположительно, речь идет о более чем 3 миллионах долларов, которые предлагает турецкий клуб.

Думбия в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Базель», за который он провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 20 голов.