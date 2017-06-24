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«Спортинг» готов увеличить предложение по Думбия

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Спортинг, Рома, Фенербахче, Базель, Думбия Сейду
Сегодня, 17:34 | Источник: forzaroma.info | Редакция: Максим Коджеспиров

«Спортинг» не планирует сдаваться в попытках заполучить нападающего «Ромы» Сейду Думбия, которым также интересуется «Фенербахче». Лиссабонский клуб готов увеличить свое предложение  по футболисту. Предположительно, речь идет о более чем 3 миллионах долларов, которые предлагает турецкий клуб.

Думбия в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Базель», за который он провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 20 голов.

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