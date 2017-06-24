Агент: «Агуэро продолжит карьеру в „Манчестер Сити“»

Агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что его клиент не планирует этим летом менять клуб. По слухам, в это трансферное окно футболистом интересуются «Интер» и ПСЖ.

«Агуэро остается в „Манчестер Сити“. Миланский „Интер“? У нас не было с ними никаких контактов. Агуэро счастлив в Манчестере и поэтому остается в клубе», - сказал агент футболиста.