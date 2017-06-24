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Венгер лично позвонил Мбаппе и предложил перейти в «Арсенал»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Монако, Реал, Мбаппе Килиан, Венгер Арсен
Сегодня, 17:19 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер лично связался с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе и предложил тому перейти в лондонский клуб. Ранее подобное сделал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Сам футболит пока что не определился, в какой именно команде он продолжит карьеру.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, забил 15 голов и отдал 11 голевых передач.

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