Венгер лично позвонил Мбаппе и предложил перейти в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер лично связался с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе и предложил тому перейти в лондонский клуб. Ранее подобное сделал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Сам футболит пока что не определился, в какой именно команде он продолжит карьеру.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, забил 15 голов и отдал 11 голевых передач.