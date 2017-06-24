30
«Лацио» и де Врей не могут согласовать новый контракт, за ситуацией следит «Ливерпуль»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Ливерпуль, де Врей Стефан
Сегодня, 17:28 | Источник: Insidefutbol.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Лацио» Стефан де Врей пока не может договориться с римским клубом о продлении контракта.
При этом камнем преткновения в переговорах является не вопрос зарплаты игрока (тут стороны пришли к консенсусу), а сумма отступных, которая будет прописана в новом трудовом соглашении. 25-летний голландец хочет иметь возможность покинуть «Лацио» за небольшие деньги (15 млн евро), если какой-то топ-клуб в будущем решит приобрести де Врея, однако «орлы» надеются прописать в контракте игрока как можно более внушительную сумму.
Отмечается, что за ситуацией пристально следит «Ливерпуль». По слухам, мерсисайдцы готовы перейти к решительным действиям, если де Врей и «Лацио» так и не сумеют договориться.
Другие материалы по теме:
21:46 Слухи Защитник «Челси» Аке близок к переходу в «Борнмут» 2
18:53 ПСЖ поборется за Бэйла 3
60
Или войдите через