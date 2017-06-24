Фабиньо: «Моуриньо - великолепный тренер, и я бы хотел работать с великими тренерами»

Полузащитник «Монако» Фабиньо признался, что хотел бы вновь поработать под руководством главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Последний непродолжительное время тренировал бразильца в «Реале».

«Моуриньо - великолепный тренер. Тут сомневаться не приходится. И я бы хотел работать с великими тренерами, чтобы узнать о футболе больше, научиться новым вещам».

Ранее сообщалось, что Фабиньо очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».