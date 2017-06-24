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Фабиньо: «Моуриньо - великолепный тренер, и я бы хотел работать с великими тренерами»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Монако, Ман Юнайтед, Фабиньо, Моуриньо Жозе
Сегодня, 20:36 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Монако» Фабиньо признался, что хотел бы вновь поработать под руководством главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Последний непродолжительное время тренировал бразильца в «Реале».

«Моуриньо - великолепный тренер. Тут сомневаться не приходится. И я бы хотел работать с великими тренерами, чтобы узнать о футболе больше, научиться новым вещам».

Ранее сообщалось, что Фабиньо очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

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