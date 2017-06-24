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Паулиньо: «Я очень рад, что такой великий клуб, как „Барселона“, заинтересован во мне»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: мнение, Гуанчжоу Эв, Барселона, Паулиньо
Сегодня, 18:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо сообщил, что представители «Барселоны» уже контактировали с его агентом.

«У меня было предложение от „Барселоны“, представители клуба контактировали с моим агентом. Сейчас я очень доволен тем, как складывается моя жизнь и карьера.

Я очень рад, что такой великий клуб, как „Барселона“, заинтересован во мне. Это бесценно».

При этом главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари заявил, что Паулиньо не уйдет из китайского клуба.

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