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Паулиньо: «Я очень рад, что такой великий клуб, как „Барселона“, заинтересован во мне»
Сегодня, 18:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо сообщил, что представители «Барселоны» уже контактировали с его агентом.
«У меня было предложение от „Барселоны“, представители клуба контактировали с моим агентом. Сейчас я очень доволен тем, как складывается моя жизнь и карьера.
Я очень рад, что такой великий клуб, как „Барселона“, заинтересован во мне. Это бесценно».
При этом главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари заявил, что Паулиньо не уйдет из китайского клуба.
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