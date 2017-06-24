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Кэйхилл: «Чили — лучшая команда на Кубке Конфедераций»

Матч: ЧилиЧили-:-АвстралияАвстралия
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Кэйхилл Тим
Сегодня, 17:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился ожиданиями от встречи с Чили в рамках Кубка Конфедераций:

«Мы являемся атлетичной командой и в последние годы пытаемся развиваться, расти. Если рассматривать три-четыре последние игры, то мы доминировали. Следующим этапом станет для нас стабильная реализация моментов. Я восхищаюсь командными действиями чилийцев, это лучшая команда на турнире, игра с ними будет для нас испытанием.

Я люблю свою страну, люблю футбол, и каждый тренер мне говорил - не уходи из футбола раньше времени, если можешь еще играть. Просыпаясь каждое утро, я понимаю свое счастье. И пускай мы не добьемся успеха, но мы должны верить в свой проект - рано или поздно, победы придут. А я лично готов работать каждый день, не покладая рук, и оставаться профессионалом».

Этот поединок станет для Кэйхилла 100-м в футболке национальной команды.

Напомним, что в последнем поединке австралийцы сыграли вничью со сборной Камеруна.

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