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Спаллетти: «Для „Интера“ участие в квалификации Лиги чемпионов - это задача-минимум»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Интер, Спаллетти Лучано
Сегодня, 18:03 | Источник: takvim.com.tr | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что «нерадзурри» обязаны финишировать, как минимум, на 4-м месте в грядущем сезоне Серии А, но намекает на то, что команде пока рано бороться за чемпионство:

«Наша обязанность - чувствовать, что участие в квалификации Лиги чемпионов - это задача-минимум.

Тем не менее, если посмотреть на результаты прошедшей кампании, то видно, что нам нужно было победить еще 9 или 10 раз, чтобы сократить отставание до топ-3. И не стоит забывать о том, что наши конкуренты тоже усиливаются».

Ранее Спаллетти рассказал о своем подходе к работе в клубе.

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