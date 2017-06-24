Спаллетти: «Для „Интера“ участие в квалификации Лиги чемпионов - это задача-минимум»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что «нерадзурри» обязаны финишировать, как минимум, на 4-м месте в грядущем сезоне Серии А, но намекает на то, что команде пока рано бороться за чемпионство:

«Наша обязанность - чувствовать, что участие в квалификации Лиги чемпионов - это задача-минимум.

Тем не менее, если посмотреть на результаты прошедшей кампании, то видно, что нам нужно было победить еще 9 или 10 раз, чтобы сократить отставание до топ-3. И не стоит забывать о том, что наши конкуренты тоже усиливаются».

Ранее Спаллетти рассказал о своем подходе к работе в клубе.