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Фассоне: «„Милан“ всё ещё ждёт предложений по Доннарумме»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 17:10 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что клуб пока не получал предложений от других клубов по голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, который отказался продлевать контракт с «россонери»:

«Мы все еще ждем, но не слишком долго.

В планах подойти к предсезонной подготовке уже с какой-то определенностью. При текущей ситуации на трансферном рынке предложения необходимо ждать. 

Кажется, что уже прошло много времени, что поздно, но официально рынок еще даже не открылся, поэтому время есть».

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