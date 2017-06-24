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Фассоне: «„Милан“ всё ещё ждёт предложений по Доннарумме»
Сегодня, 17:10 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что клуб пока не получал предложений от других клубов по голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, который отказался продлевать контракт с «россонери»:
«Мы все еще ждем, но не слишком долго.
В планах подойти к предсезонной подготовке уже с какой-то определенностью. При текущей ситуации на трансферном рынке предложения необходимо ждать.
Кажется, что уже прошло много времени, что поздно, но официально рынок еще даже не открылся, поэтому время есть».
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