Фассоне: «„Милан“ всё ещё ждёт предложений по Доннарумме»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что клуб пока не получал предложений от других клубов по голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, который отказался продлевать контракт с «россонери»:

«Мы все еще ждем, но не слишком долго.

В планах подойти к предсезонной подготовке уже с какой-то определенностью. При текущей ситуации на трансферном рынке предложения необходимо ждать.

Кажется, что уже прошло много времени, что поздно, но официально рынок еще даже не открылся, поэтому время есть».