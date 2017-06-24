Рейтинг@Mail.ru

Салах: «Впереди я могу занимать любую позицию»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ливерпуль, Салах Мохамед
Сегодня, 16:47 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Новичок «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о своей роли и новой команде:

«В прошлом сезоне в „Роме“ пятеро футболистов занимались обороной, а двое шли в атаку. Я был вторым игроком в атаке, своеобразным 10-м номером. Играл справа, но иногда смещался налево. Впереди я могу занимать любую позицию.

В „Ливерпуле“ игроки атаки провели замечательный сезон. Мане выступил фантастически, Коутиньо, Фирмино, Лаллана — все из них показали великолепную игру. 

„Ливерпуль“ уже долго не выигрывал Премьер-Лигу, но у нас прекрасная команда и очень хорошие игроки. Я наблюдал за играми команды, каждый отдавал себя на 100% ради победы. Тренер  также полностью посвятил себя работе. Надеюсь увидеть, что вместе мы сможем что-то выиграть для клуба, фанатов и для самих себя».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:22
ответ пользователю Виталик ManUtd Rus (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:57
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:11 Президент «Лиона»: «Будущее Жиру зависит от Венгера» 0
22:53 Президент «Лиона»: «Я пока даже не рассматривал предложение „Арсенала“ по Ляказетту» 2
22:15 Сантуш: «Новая Зеландия заслужила забить нам хотя бы один гол» 1
20:36 Фабиньо: «Моуриньо - великолепный тренер, и я бы хотел работать с великими тренерами» 4
18:14 Паулиньо: «Я очень рад, что такой великий клуб, как „Барселона“, заинтересован во мне» 1
18:03 Спаллетти: «Для „Интера“ участие в квалификации Лиги чемпионов - это задача-минимум» 4
17:42 Арбелоа: «Роналду останется в Мадриде» 7
17:10 Фассоне: «„Милан“ всё ещё ждёт предложений по Доннарумме» 4
17:04 Кэйхилл: «Чили — лучшая команда на Кубке Конфедераций» 2
16:33 Фото Роналдиньо — Зидану: «С днем рождения, мой друг!» 7
все материалы по этой теме
Турниры