Салах: «Впереди я могу занимать любую позицию»

Новичок «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о своей роли и новой команде:

«В прошлом сезоне в „Роме“ пятеро футболистов занимались обороной, а двое шли в атаку. Я был вторым игроком в атаке, своеобразным 10-м номером. Играл справа, но иногда смещался налево. Впереди я могу занимать любую позицию.

В „Ливерпуле“ игроки атаки провели замечательный сезон. Мане выступил фантастически, Коутиньо, Фирмино, Лаллана — все из них показали великолепную игру.

„Ливерпуль“ уже долго не выигрывал Премьер-Лигу, но у нас прекрасная команда и очень хорошие игроки. Я наблюдал за играми команды, каждый отдавал себя на 100% ради победы. Тренер также полностью посвятил себя работе. Надеюсь увидеть, что вместе мы сможем что-то выиграть для клуба, фанатов и для самих себя».