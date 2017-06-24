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Арбелоа: «Роналду останется в Мадриде»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Арбелоа Альваро, Роналду Криштиану
Сегодня, 17:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Максим Коджеспиров

Экс-защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, который накануне объявил о завершении карьеры, выразил уверенность, что Криштиану Роналду не покинет мадридцев этим летом.

«Роналду останется в „Реале“. Он отличный игрок и умный человек.  Он понимает, что его многое связывает с „Реалом“. Если он выиграет „Золотой мяч“, то только благодаря успехам в составе лучшего клуба в мире», - сказал Арбелоа.

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