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Арбелоа: «Роналду останется в Мадриде»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Арбелоа Альваро, Роналду Криштиану
Сегодня, 17:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Максим Коджеспиров
Экс-защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, который накануне объявил о завершении карьеры, выразил уверенность, что Криштиану Роналду не покинет мадридцев этим летом.
«Роналду останется в „Реале“. Он отличный игрок и умный человек. Он понимает, что его многое связывает с „Реалом“. Если он выиграет „Золотой мяч“, то только благодаря успехам в составе лучшего клуба в мире», - сказал Арбелоа.
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