30
В честь хавбека «Тоттенхэма» Ваньямы назвали одну из улиц Танзании
Сегодня, 00:24 | Источник: 101greatgoals.com | Фото: Instagam Виктора Ваньямы | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма побывал в Танзании, где поприсутствовал на торжественном переименовании улицы города Дар-эс-Салам (крупнейшего в стране) в свою честь.
Примечательно, что сам хавбек является кенийцем.
Ранее сообщалось, что вскоре «Тоттенхэм» предложит Ваньяме новый контракт.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:55 Видео «Хетафе» оформил выход в Ла Лигу 5
10:28 Фото «Барселона» поздравила Месси с 30-летием 45
23 июня 2017
60
Или войдите через