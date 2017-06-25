В честь хавбека «Тоттенхэма» Ваньямы назвали одну из улиц Танзании

Полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма побывал в Танзании, где поприсутствовал на торжественном переименовании улицы города Дар-эс-Салам (крупнейшего в стране) в свою честь.

Примечательно, что сам хавбек является кенийцем.

Публикация от Victor Wanyama (@victorwanyama) Июн 24 2017 в 10:44 PDT

Ранее сообщалось, что вскоре «Тоттенхэм» предложит Ваньяме новый контракт.