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В честь хавбека «Тоттенхэма» Ваньямы назвали одну из улиц Танзании

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Тоттенхэм, Кения, Ваньяма Виктор
Сегодня, 00:24 | Источник: 101greatgoals.com | Фото: Instagam Виктора Ваньямы | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма побывал в Танзании, где поприсутствовал на торжественном переименовании улицы города Дар-эс-Салам (крупнейшего в стране) в свою честь.

Примечательно, что сам хавбек является кенийцем.

Ранее сообщалось, что вскоре «Тоттенхэм» предложит Ваньяме новый контракт.

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