Чехия уступила Дании и покидает молодежное Евро-2017

Сборная Чехии уступила команде Дании со счетом 2:4 в матче заключительного тура группового этапа молодежного Евро-2017. В параллельном матче группы C сборная Италии одержала минимальную победу над Германией (1:0).

Тыхы, стадион «Мейски».

Чехия U-21 – Дания U-21 2:4 (1:2)

Голы: Шик 27, Хоры 54 - Андерсон 23, Захоре 35 74, Ингвартсен 90.

Чехия U-21: Зима, Гавел, Симич, Люфтнер, Травник, Гашек (Хоры 46), Янкто (Юлиш 64), Соучек, Черны, Хольцер (Гавлик 78), Шик.

Главный тренер: Витезслав Лавичка.

Дания U-21: Хейбьерг, Макше, Педерсен (Матиасен 74), Ниссен, Банггор, Нергор, Кристенсен (Нильсен 57), Андерсен, Юльсагер (Ингвартсен 65), Йенсен, Зохоре.

Главный тренер: Нильс Фредериксен.

Предупреждения: Ингвартсен 69, Черны 79, Симич 82, Соучек 88.

Судья: Бобби Мадден (Шотландия).