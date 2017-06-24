«Зенит» уступил «Лудогорцу»

Питерский «Зенит» в товарищеском матче уступил «Лудогорцу» со счетом 0:1. Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Сисиньо.

«Зенит» играл следующим составом: Лодыгин (Бабурин 64), Терентьев (Цаллагов 46), Новосельцев (Иванович 26), Хави Гарсия (Анюков 65), Кришито (Круговой 64), Шатов (Мак 65), Нобоа (Маурисиу 46), Кузяев (Эрнани 56), Молло (Карпов 46), Кокорин (Джорджевич 65), Дзюба (Панюков 59).

В предыдущем контрольном матче «Зенит» проиграл софийскому ЦСКА (1:2).