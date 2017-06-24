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«Зенит» уступил «Лудогорцу»
Сегодня, 21:10 | Редакция: Максим Коджеспиров
Питерский «Зенит» в товарищеском матче уступил «Лудогорцу» со счетом 0:1. Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Сисиньо.
«Зенит» играл следующим составом: Лодыгин (Бабурин 64), Терентьев (Цаллагов 46), Новосельцев (Иванович 26), Хави Гарсия (Анюков 65), Кришито (Круговой 64), Шатов (Мак 65), Нобоа (Маурисиу 46), Кузяев (Эрнани 56), Молло (Карпов 46), Кокорин (Джорджевич 65), Дзюба (Панюков 59).
В предыдущем контрольном матче «Зенит» проиграл софийскому ЦСКА (1:2).
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Вчера
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вы бы еще с красной пресней и одинцово сыграли бы
Конечно был конфликт. Черчесов - своеобразен. Как и любой вратарь)))
Если возмущение Денисова на счет Ротенберга в основе Динамо - правда, я на стороне Денисова)))
))
зы: год назад свиньи точно также визжали, потом заткнулись и быстро нашли себе срочные дела 😄
Более того, это отличный аргумент для отмены лимита. Слуцкий всегда приводит пример Дзюбы: Для чего продавали Рондона? Какой от Дзюбы прок?
И он абсолютно прав.
На фоне провала сборной этот, как истинная шлю..., не забывает погадить на клубных ветках.