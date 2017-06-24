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«Зенит» уступил «Лудогорцу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Зенит, Лудогорец, Сисиньо
Сегодня, 21:10 | Редакция: Максим Коджеспиров

Питерский «Зенит» в товарищеском матче уступил «Лудогорцу» со счетом 0:1. Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Сисиньо.

«Зенит» играл следующим составом: Лодыгин (Бабурин 64), Терентьев (Цаллагов 46), Новосельцев (Иванович 26), Хави Гарсия (Анюков 65), Кришито (Круговой 64), Шатов (Мак 65), Нобоа (Маурисиу 46), Кузяев (Эрнани 56), Молло (Карпов 46), Кокорин (Джорджевич 65), Дзюба (Панюков 59).

В предыдущем контрольном матче «Зенит» проиграл софийскому ЦСКА (1:2).

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