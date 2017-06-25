Рейтинг@Mail.ru

Англия сыграет с Германией, а Италия - с Испанией на стадии 1/2 финала молодёжного Евро

Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события, Англия (до 21) -:- Германия (до 21), Испания (до 21) -:- Италия (до 21)
Сегодня, 00:02 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы (до 21 года). Болельщиков ждут матчи с прекрасной вывеской.

За выход в финал турнира сборная Англии поспорит с командой Германии, а в другом полуфинальном поединке испанцы сразятся с итальянцами.

Обе встречи состоятся 27 июня.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:24 Видео В честь хавбека «Тоттенхэма» Ваньямы назвали одну из улиц Танзании 2
Вчера
23:55 Видео «Хетафе» оформил выход в Ла Лигу 5
23:38 Чехия уступила Дании и покидает молодежное Евро-2017 0
23:36 Видео Италия обыграла Германию в матче молодёжного Евро, обе команды вышли в полуфинал 17
23:19 Доннарумма может уволить Райолу 27
21:10 «Зенит» уступил «Лудогорцу» 59
10:28 Фото «Барселона» поздравила Месси с 30-летием 45
23 июня 2017
23:40 Видео Португалия обыгрывает Македонию, но не выходит в полуфинал молодёжного Евро 5
23:36 Видео Испания одолела Сербию и вышла в полуфинал молодёжного Евро 7
23:16 «Скендербеу» лишён чемпионского титула за сезон-2015/16 45
все материалы по этой теме
Турниры