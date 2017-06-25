Англия сыграет с Германией, а Италия - с Испанией на стадии 1/2 финала молодёжного Евро

Стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы (до 21 года). Болельщиков ждут матчи с прекрасной вывеской.

За выход в финал турнира сборная Англии поспорит с командой Германии, а в другом полуфинальном поединке испанцы сразятся с итальянцами.

Обе встречи состоятся 27 июня.