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Англия сыграет с Германией, а Италия - с Испанией на стадии 1/2 финала молодёжного Евро
Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события, Англия (до 21) -:- Германия (до 21), Испания (до 21) -:- Италия (до 21)
Сегодня, 00:02 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы (до 21 года). Болельщиков ждут матчи с прекрасной вывеской.
За выход в финал турнира сборная Англии поспорит с командой Германии, а в другом полуфинальном поединке испанцы сразятся с итальянцами.
Обе встречи состоятся 27 июня.
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