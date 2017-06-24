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Италия обыграла Германию в матче молодёжного Евро, обе команды вышли в полуфинал

Матч: Италия (до 21)Италия (до 21)1 : 0Германия (до 21)Германия (до 21)
Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события
Вчера, 23:36 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В рамках матча заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира (до 21 года) сборная Италии обыграла команду Германии и заняла первое место в группе С. Немцы также сыграют в полуфинале турнира как команда с лучшими показателями среди коллективов, занявших вторые места в своих группах.

Краков, стадион им. Пилсудского

Италия (до 21) – Германия (до 21) – 1:0 (1:0)
Голы: Бернардески 30.

Италия (до 21): Доннарумма, Кальдара, Баррека, Конти, Ругани, Кьеза (Петанья 78), Пеллегрини, Бернардески, Бенасси, Берарди (Локателли 85), Гальярдини.
Главный тренер: Луиджи Ди Бьяджо.

Германия (до 21): Поллерсбек, Кемпф, Штарк, Толян, Вайзер (Амири 76), Дахуд (Юнг 72), Герхардт, Майер (Филипп 67), Арнольд, Гнабри, Зельке.
Главный тренер: Штефан Кунц.

Предупреждения: Кемпф 25, Берарди 31, Арнольд 32, Кьеза 34, Бернардески 39, Конти 45, Герхардт 84.

Судья: Славко Винчич.

В параллельном матче Чехия уступила Дании.

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