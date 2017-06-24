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Доннарумма может уволить Райолу
Вчера, 23:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может уволить своего агента Мино Райолу. Поспособствовать этому могут родственники 18-летнего вратаря, которые не поддерживают идею агента отказаться от продления контракта с миланским клубом.
Напомним, что после того, как Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», за футболистом выстроилась очередь из топ-клубов, среди которых есть мадридский «Реал».
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23 июня 2017
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Если он у Ввс станет легендой и т д и т п то в любом другом клубе заиграет или ты считаешь Милан ниже уровня Вестхема???
обычная дыра что словила звезду
Еще на соккер 365 тебя видел)))
Однажды даже Джеррард почти ушёл из Ливерпуля, правда в его случае верность родному клубу ни к чему хорошему не привела.
а потом будет даигрывать где нибудь в торино или лацио
;
Останется в милане станет легендой клуба и ее капитаном.
это уже новый милан - усиленный + теперь милан может купить кого угодно .
поэтому титулы придут уже в этом сезоне . И доннарума выграет их вместо с миланом
а в будущем играя в милане может стать лучшим вратарем в мире