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Доннарумма может уволить Райолу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Милан, Реал, Доннарумма Джанлуиджи
Вчера, 23:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может уволить своего агента Мино Райолу. Поспособствовать этому могут родственники 18-летнего вратаря, которые не поддерживают идею агента отказаться от продления контракта с миланским клубом.

Напомним, что после того, как Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», за футболистом выстроилась очередь из топ-клубов, среди которых есть мадридский «Реал».

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