Доннарумма может уволить Райолу

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может уволить своего агента Мино Райолу. Поспособствовать этому могут родственники 18-летнего вратаря, которые не поддерживают идею агента отказаться от продления контракта с миланским клубом.

Напомним, что после того, как Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», за футболистом выстроилась очередь из топ-клубов, среди которых есть мадридский «Реал».