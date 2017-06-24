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«Хетафе» оформил выход в Ла Лигу

Матч: ХетафеХетафе3 : 1ТенерифеТенерифе
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события
Вчера, 23:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В ответном матче за право выступать в следующем розыгрыше Ла Лиги «Хетафе» в родных стенах переиграл «Тенерифе» с нужным счетом, ликвидировав тем самым гандикап после первого поединка, и поднялся в классе.

Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес» 

«Хетафе» – «Тенерифе» – 3:1 (3:1)
Голы: Форлин 9, Пачеко 13, Пачеко 37 - Лозано 17.
Первый матч: 0:1

«Хетафе»: Гуайта, Д. Суарес, Молинеро, Ката Диас, Горосито, Мора (Ласен 77), Пачеко (Пенья 89), Форлин, Портильо, Молина, Чули (Хименес 72).
Главный тренер: Пепе Бордалас.

«Тенерифе»: Эрнандес, Камара (Жуини 86), Камиль, Саэнс, Санчес, Витоло, Сантана (Тиронне 62), Санс, Дьедиу, Сибасаки (Ньигес 51), Лозано.
Главный тренер: Хосе Льюис Марти.

Предупреждения: Камара 36, Сантана 59, Мора 67, Пенья 89, Санс 90+1, Камиль 90+7.

Судья: Прието Иглесиас.

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