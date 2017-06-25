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«Манчестер Юнайтед» предлагал Наингголану контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Рома, Наингголан Раджа
Сегодня, 00:16 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

«Манчестер Юнайтед» контактировал с полузащитником «Ромы» Раджа Наингголаном и предлагал тому контракт с заработной платой в 7,5 миллиона евро в год. Однако футболист ответил отказом, сообщив при этом, что его все устраивает в «Роме».

Напомним, что по итогам минувшего сезона Наингголан был признан болельщиками лучшим игроком команды.

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