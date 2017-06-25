«Манчестер Юнайтед» предлагал Наингголану контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год

«Манчестер Юнайтед» контактировал с полузащитником «Ромы» Раджа Наингголаном и предлагал тому контракт с заработной платой в 7,5 миллиона евро в год. Однако футболист ответил отказом, сообщив при этом, что его все устраивает в «Роме».

Напомним, что по итогам минувшего сезона Наингголан был признан болельщиками лучшим игроком команды.