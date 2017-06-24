Защитник «Челси» Аке близок к переходу в «Борнмут»

По информации британских СМИ, защитник «Челси» Натан Аке продолжит карьеру в «Борнмуте».

22-летний голландец на правах аренды выступал за «вишенок» в первой части минувшего сезона, однако затем был отозван обратно в «Челси».

По слухам, трансфер Аке обойдется «Борнмуту» в сумму свыше 20 млн фунтов.

Ожидается, что игрок сменит клубную прописку в июле, когда вернется из отпуска.