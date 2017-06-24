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Защитник «Челси» Аке близок к переходу в «Борнмут»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Борнмут, Аке Натан
Сегодня, 21:46 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, защитник «Челси» Натан Аке продолжит карьеру в «Борнмуте».
22-летний голландец на правах аренды выступал за «вишенок» в первой части минувшего сезона, однако затем был отозван обратно в «Челси».
По слухам, трансфер Аке обойдется «Борнмуту» в сумму свыше 20 млн фунтов.
Ожидается, что игрок сменит клубную прописку в июле, когда вернется из отпуска.
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