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МЮ готов заплатить за Кейна 100 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Кейн Харри
Вчера, 23:01 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна 100 миллионов фунтов стерлингов. Однако руководство «шпор» не спешит расставаться со своим форвардом. Более того, руководство лондонской команды считает, что адекватный ценник на Кейна - это 200 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что рекордным для МЮ на сегодняшний день является трансфер Поля Погба из «Ювентуса».

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