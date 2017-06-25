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МЮ готов заплатить за Кейна 100 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Кейн Харри
Вчера, 23:01 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна 100 миллионов фунтов стерлингов. Однако руководство «шпор» не спешит расставаться со своим форвардом. Более того, руководство лондонской команды считает, что адекватный ценник на Кейна - это 200 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что рекордным для МЮ на сегодняшний день является трансфер Поля Погба из «Ювентуса».
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Но когда ему прёт, то может позавидовать любой.
То что Харри является лучшим форвардом АПЛ в последние 3 сезона (просто сухая статистика) и не поспоришь !!! Ну, а если уже сравнивать с показателями твоей любимой команды, то тебе лучше просто помолчать. Посмотри сколько наколотил Кейн и посмотри сколько забил ВЕСЬ МЮ за весь сезон и ты поймёшь что его реальная цена конкретно для вас должна быть не меньше 150 уж точно......
Там написанно лишь то что Шпоры не хотят продавать Кейна конкуренту по АПЛ и предложение в 100 млн фунтов они находят смехотворным))
Соккер лол.
Кейн не продается
а что написано в самой статье, аффтар?
Tottenham have absolutely no intention of selling their most-prized asset to a Premier League rival and find a £100m valuation of the 23-year-old a laughable notion