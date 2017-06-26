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Экс-голкипер «Амкара» Будаков находится на просмотре в «Анжи»
Сегодня, 09:51 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
«Анжи» пригласил на просмотр бывшего вратаря «Амкара» Александра Будакова, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
Отметим, что 32-летний голкипер защищал ворота «Анжи» во вчерашнем товарищеском матче команды против румынской «Астры» и помог махачкалинцам победить со счетом 2:1.
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Или войдите через
Юрченко покинул Анжи,вот и просматриваем,
кто будет первым номером рамки в сезоне.....
Возможно,что и тот же Будаков...в любом случае,удачи !