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Экс-голкипер «Амкара» Будаков находится на просмотре в «Анжи»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: игроки, Анжи, Будаков Александр
Сегодня, 09:51 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

«Анжи» пригласил на просмотр бывшего вратаря «Амкара» Александра Будакова, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

Отметим, что 32-летний голкипер защищал ворота «Анжи» во вчерашнем товарищеском матче команды против румынской «Астры» и помог махачкалинцам победить со счетом 2:1.

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