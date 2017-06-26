Экс-голкипер «Амкара» Будаков находится на просмотре в «Анжи»

Раз полевые футболисты сборной не в состоянии перекрыть голами явные ляпы голкипера, «Соккер.ру» ищет, в чем смысл безоговорочной ставки на Акинфеева?

«Соккер.ру» предлагает отказаться от фантазий – Черчесов и Мутко останутся главными в сборной до ЧМ-18, и проанализировать, как можно улучшить команду за год?