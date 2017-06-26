В «Челси» хотят продать Косту до начала предсезонки

По информации английских СМИ, «Челси» намерен расстаться с форвардом Диего Костой до старта предсезонных сборов, утверждают в Англии.

«Синие» опасаются, что игрок, которому главный тренер команды Антонио Конте указал на дверь, может испортить атмосферу в команде. По слухам, лондонский клуб готов отпустить 28-летнего футболиста в «Атлетико» за 50 млн фунтов, хотя ранее «пенсионеры» не желали расставаться с ними менее чем за 80 млн фунтов.

В «Челси» надеются, что вопрос с продажей Косты разрешится как можно скорее, дабы отправиться в турне по Азии без него.