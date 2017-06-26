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В «Челси» хотят продать Косту до начала предсезонки
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Атлетико М, Коста Диего
Сегодня, 11:23 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации английских СМИ, «Челси» намерен расстаться с форвардом Диего Костой до старта предсезонных сборов, утверждают в Англии.
«Синие» опасаются, что игрок, которому главный тренер команды Антонио Конте указал на дверь, может испортить атмосферу в команде. По слухам, лондонский клуб готов отпустить 28-летнего футболиста в «Атлетико» за 50 млн фунтов, хотя ранее «пенсионеры» не желали расставаться с ними менее чем за 80 млн фунтов.
В «Челси» надеются, что вопрос с продажей Косты разрешится как можно скорее, дабы отправиться в турне по Азии без него.
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