«Фенербахче» согласовал контракт с Думбия

«Фенербахче» стал ближе к приобретению нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

По слухам, турецкий клуб уже согласовал контракт с игроком, предложив ивуарийцу оклад в размере 2.5 млн евро в год, что больше денег, которые были готовы платить Думбия в «Спортинге», а также 3 млн евро подъемных.

Ожидается, что «Фенербахче» в ближайшее время договорится и с «Ромой» о трансфере игрока.