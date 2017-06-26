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«Фенербахче» согласовал контракт с Думбия

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Фенербахче, Думбия Сейду
Сегодня, 09:41 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Антон Белюсь

«Фенербахче» стал ближе к приобретению нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

По слухам, турецкий клуб уже согласовал контракт с игроком, предложив ивуарийцу оклад в размере 2.5 млн евро в год, что больше денег, которые были готовы платить Думбия в «Спортинге», а также 3 млн евро подъемных.

Ожидается, что «Фенербахче» в ближайшее время договорится и с «Ромой» о трансфере игрока.

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