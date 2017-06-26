«РБ Лейпциг» просит у «Ливерпуля» 80 млн евро за Наби Кейта

«РБ Лейпциг», по слухам, готов отпустить своего полузащитника Наби Кейта в «Ливерпуль».

Напомним, что 22-летний хавбек, записавший на свой счет в минувшем сезоне 8 голов и 7 результативных передач в 31 матче лиги за вице-чемпионов Германии, входит в сферу трансферных интересов мерсисайдцев, которые ранее были готовы заплатить за гвинейца 50 млн фунтов.

По информации источника, «быки» согласны продать одного из своих лидеров, но просят за одного из лучших полузащитников завершившегося сезона в Бундеслиге 80 млн евро.