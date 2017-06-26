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«Челси» попробует перехватить у «Зенита» Маноласа

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Зенит, Челси, Манолас Константинос
Сегодня, 08:57 | Источник: Tribalfootball.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, «Челси» заинтересован в приобретении защитника «Ромы» Константиноса Маноласа, которого в последние дни активно сватают в «Зенит».

По слухам, лондонцы предпримут попытку перехватить у «сине-бело-голубых» 26-летнего грека, предложив за него «Роме» чуть больше питерцев - 40 млн евро.

При этом отмечается, что в «Челси» не готовы платить самому Маноласу столько, сколько, по слухам, готов заплатить «Зенит» - порядка 4 млн евро в год.

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