«Челси» попробует перехватить у «Зенита» Маноласа

По информации британских СМИ, «Челси» заинтересован в приобретении защитника «Ромы» Константиноса Маноласа, которого в последние дни активно сватают в «Зенит».

По слухам, лондонцы предпримут попытку перехватить у «сине-бело-голубых» 26-летнего грека, предложив за него «Роме» чуть больше питерцев - 40 млн евро.

При этом отмечается, что в «Челси» не готовы платить самому Маноласу столько, сколько, по слухам, готов заплатить «Зенит» - порядка 4 млн евро в год.