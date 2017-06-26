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«Наполи» предложил «Ливерпулю» обменять Морено на Гулама, «красные» отказались

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Наполи, Морено Альберто, Гулам Фаузи
Сегодня, 09:08 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

 

Переговоры между «Ливерпулем» и «Наполи» насчет возможного трансфера защитника «красных» Альберто Морено продолжаются.

Напомним, что неаполитанский клуб предложил мерсисайдцам за 24-летнего испанца 11 млн фунтов, однако «Ливерпуль» такая сумма не устроила, они хотят получить 15 млн фунтов.

Сообщается, что на последней встрече представителей клубов «партенопейцы» предложили «красным» устроить размен игроками и были готовы отпустить в команду Юргена Клоппа своего защитника Фаузи Гулама, однако «Ливерпуль» и на это предложение ответил отказом.

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