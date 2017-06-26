«Наполи» предложил «Ливерпулю» обменять Морено на Гулама, «красные» отказались

Переговоры между «Ливерпулем» и «Наполи» насчет возможного трансфера защитника «красных» Альберто Морено продолжаются.

Напомним, что неаполитанский клуб предложил мерсисайдцам за 24-летнего испанца 11 млн фунтов, однако «Ливерпуль» такая сумма не устроила, они хотят получить 15 млн фунтов.

Сообщается, что на последней встрече представителей клубов «партенопейцы» предложили «красным» устроить размен игроками и были готовы отпустить в команду Юргена Клоппа своего защитника Фаузи Гулама, однако «Ливерпуль» и на это предложение ответил отказом.