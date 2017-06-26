Райола обсудит с «Ювентусом» возможный трансфер Матюиди

По информации итальянской прессы, в ближайшее время агент полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди Мино Райола проведет переговоры с «Ювентусом» на предмет возможного перехода своего клиента в туринский клуб.

По слухам, приоритетным вариантом для «Юве» является хавбек «Севильи» Стивен Нзонзи, однако если с андалусийским клубом не удастся договориться, «Старая Синьора» переключится на Матюиди.

Действующий контракт между Матюиди и ПСЖ рассчитан до 2018 года, однако стороны пока не могут договориться о его продлении.