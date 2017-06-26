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Райола обсудит с «Ювентусом» возможный трансфер Матюиди
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ювентус, Матюиди Блез, Райола Мино
Сегодня, 10:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы, в ближайшее время агент полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди Мино Райола проведет переговоры с «Ювентусом» на предмет возможного перехода своего клиента в туринский клуб.
По слухам, приоритетным вариантом для «Юве» является хавбек «Севильи» Стивен Нзонзи, однако если с андалусийским клубом не удастся договориться, «Старая Синьора» переключится на Матюиди.
Действующий контракт между Матюиди и ПСЖ рассчитан до 2018 года, однако стороны пока не могут договориться о его продлении.
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